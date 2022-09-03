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Ракурс
В центре Чернигова раздался взрыв, ранены дети, фото - "Суспільне"

В центре Чернигова раздался взрыв, ранены дети (ФОТО)

3 сен 2022, 14:07
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У центрі Чернігова удень 3 вересня пролунав вибух.





Попередньо, на виставці здетонував один із боєприпасів, пише «Суспільне». Наразі відомо про двох поранених дітей, на місці працюють екстрені служби.

У центрі Чернігова пролунав вибух, поранено дітей (ФОТО)

Виставка відбувалася в історичній частині міста, на Валу.

За попередньою інформацією, вибухнув один з боєприпасів біля художнього музею. Він здетонував. На місці працюють швидка та рятувальники.

У центрі Чернігова пролунав вибух, поранено дітей

У центрі Чернігова пролунав вибух, поранено дітей

Источник: Ракурс


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