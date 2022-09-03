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В центре Чернигова раздался взрыв, ранены дети, фото - "Суспільне"
В центре Чернигова раздался взрыв, ранены дети (ФОТО)https://racurs.ua/n174385-v-centre-chernigova-razdalsya-vzryv-raneny-deti-foto.htmlРакурс
У центрі Чернігова удень 3 вересня пролунав вибух.
Попередньо, на виставці здетонував один із боєприпасів, пише «Суспільне». Наразі відомо про двох поранених дітей, на місці працюють екстрені служби.
Виставка відбувалася в історичній частині міста, на Валу.
За попередньою інформацією, вибухнув один з боєприпасів біля художнього музею. Він здетонував. На місці працюють швидка та рятувальники.
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