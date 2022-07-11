Відібраний у рашистів «Панцир» вже знищив першу ціль

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Трофейний «Панцир-С1» вже захищає Україну, фото: Міноборони
Відібраний у рашистів «Панцир» вже знищив першу цільhttps://racurs.ua/ua/n172577-vidibranyy-u-rashystiv-pancyr-vje-znyschyv-pershu-cil.htmlРакурс
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Зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцир С-1», захоплений українськими військовими в бою з рашистами, вже перебуває на бойовому чергуванні сил ППО України й знищив першу ціль.
До його автоматичних гармат підходять 30-мм снаряди, що є на озброєнні в української армії. Про це сьогодні, 11 липня, повідомляє прес-служба Міноборони України
Тепер цей російський «Панцир» воює на боці України й уже збив першу ворожу ціль, — повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.
У Міноборони зазначають, що трофейна техніка прикриватиме цивільні та військові об'єкти від засобів повітряного нападу російських окупантів.
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