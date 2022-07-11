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Ракурс
володимир путін

путін хоче роздати російські паспорти всім жителям України

11 лип 2022, 16:34
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Російський диктатор володимир путін видав указ, який запроваджує спрощений порядок набуття громадянства рф на всіх жителів України.



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Відповідний указ глави держави опублікований на офіційному порталі правової інформації рф, повідомляють російські ЗМІ.

У минулій редакції відповідного документу спрощений порядок набуття громадянства поширювався виключно на мешканців ОРДЛО та Херсонської й Запорізької областей України.

Спрощена процедура означає, що громадянство країни-агресора видаватимуть без дотримання вимог, передбачених російським законодавством — без необхідності проживання тривалий час на території рф, наявності джерел доходу та підтвердження знання російської мови.

Джерело: Ракурс


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