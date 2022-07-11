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Трофейный «Панцирь-С1» уже защищает Украину, фото: Минобороны

Отобранный у рашистов «Панцирь» уже уничтожил первую цель

11 июл 2022, 16:58
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Зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцир С-1», захоплений українськими військовими в бою з рашистами, вже перебуває на бойовому чергуванні сил ППО України й знищив першу ціль.



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До його автоматичних гармат підходять 30-мм снаряди, що є на озброєнні в української армії. Про це сьогодні, 11 липня, повідомляє прес-служба Міноборони України

Тепер цей російський «Панцир» воює на боці України й уже збив першу ворожу ціль, — повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

У Міноборони зазначають, що трофейна техніка прикриватиме цивільні та військові об'єкти від засобів повітряного нападу російських окупантів.

Трофейний «Панцир-С1» вже захищає Україну, фото: Міноборони

Источник: Ракурс


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