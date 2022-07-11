Отобранный у рашистов «Панцирь» уже уничтожил первую цель

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Трофейный «Панцирь-С1» уже защищает Украину, фото: Минобороны
Отобранный у рашистов «Панцирь» уже уничтожил первую цельhttps://racurs.ua/n172577-otobrannyy-u-rashistov-pancir-uje-unichtojil-pervuu-cel.htmlРакурс
Зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцир С-1», захоплений українськими військовими в бою з рашистами, вже перебуває на бойовому чергуванні сил ППО України й знищив першу ціль.
.
До його автоматичних гармат підходять 30-мм снаряди, що є на озброєнні в української армії. Про це сьогодні, 11 липня, повідомляє прес-служба Міноборони України
Тепер цей російський «Панцир» воює на боці України й уже збив першу ворожу ціль, — повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.
У Міноборони зазначають, що трофейна техніка прикриватиме цивільні та військові об'єкти від засобів повітряного нападу російських окупантів.
Удары ВСУ по российским базам за 14 дней подсчитали эксперты (ИНФОГРАФИКА)
Генштаб показал видео работы морской пехоты с британскими бронемашинами Mastiff
Ахметов отказывается от своих телеканалов из-за закона об олигархах
Штрафбат ЧВК «Вагнера» — заключенным в россии предлагают воевать в Украине в обмен на амнистию
Загрузка...