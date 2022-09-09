Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС

Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМСhttps://racurs.ua/ua/n174590-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms.htmlРакурс
Рашисти станом на сьогодні, 9 вересня, розмістили на бойовому чергуванні у Чорному морі три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить 24 ракети.
Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил ЗСУ України.
У Середземному морі перебувають п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр».
В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів.
Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, яка сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Чорного моря — 51 судно, з них 14 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — 32 судна, з них 3 судна рухалось з протоки Босфор.
Вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), — наголошують у ВМС.