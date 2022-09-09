Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Російські ракети продовжують загрожувати Україні, фото:

Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС

9 вер 2022, 12:50
999

Рашисти станом на сьогодні, 9 вересня, розмістили на бойовому чергуванні у Чорному морі три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить 24 ракети.





Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил ЗСУ України.

У Середземному морі перебувають п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр».

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, яка сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Чорного моря — 51 судно, з них 14 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 32 судна, з них 3 судна рухалось з протоки Босфор.

Вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів