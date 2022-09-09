Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС

Российские ракеты продолжают угрожать Украине, фото:

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Рашисти станом на сьогодні, 9 вересня, розмістили на бойовому чергуванні у Чорному морі три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить 24 ракети.

Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил ЗСУ України.

У Середземному морі перебувають п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр».

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, яка сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Чорного моря — 51 судно, з них 14 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 32 судна, з них 3 судна рухалось з протоки Босфор.