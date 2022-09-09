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Последствия российских обстрелов Сумщины, фото: Дмитрий Живицкий
Рашисты нанесли авиаудар по Сумщине (ФОТО)https://racurs.ua/n174591-rashisty-nanesli-aviaudar-po-sumschine-foto.htmlРакурс
Російські війська завдали авіаудару по лікарні Великописарівської громади Сумської області. В результаті є постраждалі, приміщення зруйноване.
Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 9 вересня, повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За словами Живицького, авіаудар було завдано сьогодні після дев’ятої години ранку — ворожа авіація обстріляла лікарню, не перетинаючи кордон України.
Більше деталей чиновник наразі не повідомляє.
Нагадаємо, рашисти в ніч на сьогодні також здійснили низку обстрілів у Харківській області.
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