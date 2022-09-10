Рашисты ударили ракетами по Днепропетровщине, одну сбили силы ПВО

Россия снова нанесла ракетный удар по Днепропетровщине, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/n174610-rashisty-udarili-raketami-po-dnepropetrovschine-odnu-sbili-sily-pvo.html

Ракурс

Росіяни в ніч на сьогодні, 10 вересня, атакували відразу три райони Дніпропетровської області — Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зафіксовано такі випадки: