Окупанти вкрали понад 1 мільйон тонн зерна на Луганщині

https://racurs.ua/ua/n174616-milyon-tonn-zerna-vykraly-rashysty-na-luganschyni-gayday.html

Ракурс

Рашисти у тимчасово окупованих районах Луганщини не платять пайовикам і відбирають у них землю, вони викрали понад 1 млн тонн зерна.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 10 вересня, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Пайовики Луганщини вже неодноразово жалілися, що з ними не розраховуються, або пропонують набагато менше стандартних 5%. Мовляв, буде нічого їсти, погодитеся на все, що завгодно, — зазначає Гайдай. — Деякі, не маючи іншого виходу, так і зробили. Пішли на поступки, аби вижити. Цим одразу скористалися недоброчесні фермери, зокрема, у Сватівському районі.

За його словами, пайовики висловили небажання подовжувати договори оренди, строки дії якого спливали цьогоріч, із фермерським господарством — відповідні повідомлення спрямували засобами зв’язку, що й передбачено укладеними раніше угодами.

Маючи інформацію, що багато хто із пайовиків вирішив, або вже встиг, виїхати в безпечні регіони України, фермери поставили умову з’явитися особисто усіх, хто не погоджується й надалі надавати свою землю в оренду, — зазначив Гайдай. — Тобто, якщо орендодавець не з’явився особисто до орендаря, останній розуміє, що цю землю можна вкрасти.

Водночас «уряд» так званої «лнр» повідомляє про рекордний врожай ранніх зернових — 1,1 млн тонн зерна. Гайдай наголошує, що на територіях, окупований у 2014 році, урожай складав у середньому до 20% від показників, заявлених на сьогодні.

Тобто, 80% від цього «рекордного врожаю» — це зерно, зібране на захоплених у 2022 році територіях області.