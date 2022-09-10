Очільниця МЗС Німеччини прибула до України

Очільниця МЗС Німеччини прибула до Україниhttps://racurs.ua/ua/n174615-ochilnycya-mzs-nimechchyny-prybula-do-ukrayiny.htmlРакурс
До Києва з неанонсованим візитом прибула міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
Про це сьогодні, 10 вересня, повідомляє прес-служба німецького зовнішньополітичного відомства.
Це вже другий візит Бербок до України за час повномасштабного російського вторгнення.
Сьогодні я приїхала до Києва, щоб показати, що вони можуть і надалі розраховувати на нас. Що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно — постачанням зброї, гуманітарною та фінансовою підтримкою, — зазначає очільниця МЗС Німеччини.
Бербок наголошує, що українці вже понад півроку не лише «борються за своє життя, за життя своїх сімей і друзів», а й «захищають наш європейський мирний порядок».
Мені ясно, що Путін розраховує на те, що ми втомимося співчувати стражданням України. Він вважає, що може розділити наші суспільства за допомогою брехні та шантажувати нас постачанням енергоносіїв, — зазначає Бербок — Цей розрахунок не повинен і не працюватиме. Тому що вся Європа знає, що Україна захищає наш мирний лад.