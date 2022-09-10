Анналена Бербок прибыла в Украину, фото: tagesschau

https://racurs.ua/n174615-glava-mida-germanii-pribyla-v-ukrainu.html

Ракурс

До Києва з неанонсованим візитом прибула міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Про це сьогодні, 10 вересня, повідомляє прес-служба німецького зовнішньополітичного відомства.

Це вже другий візит Бербок до України за час повномасштабного російського вторгнення.

Сьогодні я приїхала до Києва, щоб показати, що вони можуть і надалі розраховувати на нас. Що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно — постачанням зброї, гуманітарною та фінансовою підтримкою, — зазначає очільниця МЗС Німеччини.

Бербок наголошує, що українці вже понад півроку не лише «борються за своє життя, за життя своїх сімей і друзів», а й «захищають наш європейський мирний порядок».