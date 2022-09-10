Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты за сутки потеряли 350 человек, фото: Генштаб ВСУ

Более 52 тыс. рашистов уже ликвидировали защитники Украины (ИНФОГРАФИКА)

10 сен 2022, 10:41
999

Рашисти за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 52 тис. 250 осіб.





За добу цей показник зріс на 350 осіб. Про це сьогодні, 10 вересня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Також загарбники вже втратили:

  • 2 тис. 136 танків;
  • 4 тис. 584 бойові броньовані машини;
  • 1 тис. 259 одиниць артилерійських систем;
  • 311 одиниць РСЗВ;
  • 162 одиниць засобів ППО;
  • 239 літаків;
  • 212 гелікоптерів;
  • 898 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 215 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 тис. 426 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 114 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за останню добу найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров