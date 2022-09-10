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Рашисты за сутки потеряли 350 человек, фото: Генштаб ВСУ
Более 52 тыс. рашистов уже ликвидировали защитники Украины (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n174614-bolee-52-tys-rashistov-uje-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-infografika.htmlРакурс
Рашисти за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 52 тис. 250 осіб.
За добу цей показник зріс на 350 осіб. Про це сьогодні, 10 вересня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Також загарбники вже втратили:
- 2 тис. 136 танків;
- 4 тис. 584 бойові броньовані машини;
- 1 тис. 259 одиниць артилерійських систем;
- 311 одиниць РСЗВ;
- 162 одиниць засобів ППО;
- 239 літаків;
- 212 гелікоптерів;
- 898 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 215 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 тис. 426 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 114 одиниць спеціальної техніки.
Зазначається, що за останню добу найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
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