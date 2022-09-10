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Ракурс
Рашисти за добу втратили 350 осіб, фото: Генштаб ЗСУ

Понад 52 тис. рашистів вже ліквідували захисники України (ІНФОГРАФІКА)

10 вер 2022, 10:41
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Рашисти за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 52 тис. 250 осіб.





За добу цей показник зріс на 350 осіб. Про це сьогодні, 10 вересня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Також загарбники вже втратили:

  • 2 тис. 136 танків;
  • 4 тис. 584 бойові броньовані машини;
  • 1 тис. 259 одиниць артилерійських систем;
  • 311 одиниць РСЗВ;
  • 162 одиниць засобів ППО;
  • 239 літаків;
  • 212 гелікоптерів;
  • 898 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 215 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 тис. 426 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 114 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за останню добу найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Джерело: Ракурс


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