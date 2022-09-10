Рашисти за добу втратили 350 осіб, фото: Генштаб ЗСУ

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Рашисти за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 52 тис. 250 осіб.

За добу цей показник зріс на 350 осіб. Про це сьогодні, 10 вересня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Також загарбники вже втратили:

2 тис. 136 танків;

4 тис. 584 бойові броньовані машини;

1 тис. 259 одиниць артилерійських систем;

311 одиниць РСЗВ;

162 одиниць засобів ППО;

239 літаків;

212 гелікоптерів;

898 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

215 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

3 тис. 426 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

114 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за останню добу найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.