Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: ДСНС

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На Харківщині в результаті російського ракетного удару загинула жінка 1960 року народження.

Трагедія сталася у селищі Нова Водолага Харківського району, де російською ракетою було вражено приватний будинок. Про це сьогодні, 10 вересня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що будинок внаслідок ракетного удару зазнав серйозних руйнацій, горіли конструктивні елементи будівлі на площі пожежі 20 кв. м. Тіло власниці домоволодіння виявили під час розбору завалів.

Загалом за добу з 9 по 10 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС ліквідували 11 пожеж, спричинених військовими діями. Піротехніки ДСНС за добу ліквідували 58 ворожих вибухонебезпечних предметів.