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Ракурс
Понад 380 дітей в Україні стали жертвами російського вторгнення

Понад 1,1 тис. дітей постраждали внаслідок російського вторгнення (ІНФОГРАФІКА)

10 вер 2022, 09:32
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В Україні вже щонайменшу 1 тис. 1129 дітей постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення.





З них 383 дитини загинули та понад 746 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це сьогодні, 10 вересня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ще 236 дітей вважаються зниклими, а 7 тис. 420 — депортованими.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 389;
  • Харківській області — 209;
  • Київській області — 116;
  • Миколаївській області — 72;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 61;
  • Херсонській області — 55;
  • Запорізькій області — 46;
  • Дніпропетровській області — 26.

Зокрема, вчора, 9 вересня, внаслідок влаштованого рашистами обстрілу Харкова поранено трьох дітей віком від 3 до 15 років.

Зазначається, що через російські бомбардування та обстріли пошкоджено вже 2 тис. 480 закладів освіти, з них 289 зруйновані повністю.

Джерело: Ракурс


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