Рашисти перекинули на Херсонщину «кадирівців», фото: «Кавказский Узел»

https://racurs.ua/ua/n174611-1-3-tys-kadyrivciv-perekynuly-rashysty-na-hersonschynu-genshtab.html

Ракурс

Рашисти для посилення свого військового угрупування на тимчасово захоплених територіях Херсонської області, перекинули в цей регіон сформований за національною ознакою підрозділ так званих «кадирівців» чисельністю до 1,3 тис. осіб.

Про це сьогодні, 10 вересня, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що на Херсонщині ворог зосереджує свої зусилля на утриманні тимчасово захоплених районів області та продовжує здійснювати обстріли вздовж лінії зіткнення.

Нагадаємо, «кадирівці» (чеченські військові російської армії), зокрема, брали участь на початковому етапі повномасштабного російського вторгнення в Україну. В результаті вони зазнали значних втрат і, намагаючись не брати участі безпосередньо в бойових діях, зосередилися на «кошмаренні» мирних жителів тимчасово окупованих територій.