Рамзан Кадиров, фото: «РБК»

https://racurs.ua/ua/n168624-kadyrivci-povernulysya-v-chechnu-vtratyvshy-sotni-biyciv-v-ukrayini-zmi.html

Ракурс

«Кадирівці» (чеченські військові російської армії) за час перебування на території України втратили сотні бійців і 13 березня повернулися в місто Грозний.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на джерела в контррозвідці СБУ.

Зазначається, що «кадирівці» брали активну участь у двох епізодах війни:

26 лютого близько 450 «кадирівців» здійснили спробу зайти на українську землю в районі гостомельського аеропорту. Частину з них, якій вдалося висадитися з одного з літаків, обстріляли прямо на злітній смузі. Загалом за період з 26 по 28 лютого «кадирівці» втратили кілька сотень бійців";

4 березня з білорусі через Чорнобильську зону прибув загін військ нацгвардії Чечні — близько 1,2 тис. людей. Свій табір «кадирівці» облаштували у лісі під Бородянкою. Однієї ночі в цьому таборі було підірвано боєкомплект і частина бійців загинули.

З того часу вони почали діяти обережніше і розбилися на декілька груп, — зазначає джерело видання. — Та участі безпосередньо у боях не брали, а займалися лише тим, що «кошмарили» місцеве населення в районі Бородянки, Бабинців, Катюжанки і аж до Лютіжа. Паралельно знімаючи різноманітні відео для соцмереж.

Так, у СБУ зазначають, що, опубліковане проросійськими телеграм-каналами 13 березня відео з військової наради в підвальному приміщенні за участі лідера Чечні Рамзана Кадирова, яке нібито було зняте за кілька кілометрів від Києва, не відповідає дійсності — Кадиров не перебував на території України. До того ж, саме 13 березня «кадирівців» вивели з Київської області у білорусь, а далі в Чечню.

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Ми бачимо, що вони присутні на території України від початку конфлікту, проте їхньої участі в боях ми в результаті жодного разу не побачили. Як ми їх називаємо, це такі «PR-війська», — розповів в ефірі телеканалу «Настоящее время» засновник розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв. — Тобто вони можуть робити багато відео, багато фотографій, зроблених гарно, як вони ходять з автоматами, «зачищають» будинки, як вони нібито роздають гуманітарну допомогу та нібито дбають про мирне населення. Але це — вся їхня діяльність, яку ми весь час бачили.

Джерело: «Радіо Свобода», «Настоящее время»