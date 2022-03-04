Запорізьку АЕС захопили окупанти, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n167934-na-zaporizkiy-aes-kadyrivci-vbyly-kilkoh-pracivnykiv-arahamiya.html

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Запорізьку АЕС захопили «кадирівці», тому невідомо, яким чином вони можуть поводити себе надалі й кого можуть спробувати цим шантажувати.

Окупанти, зокрема, вже вбили кількох співробітників АЕС. Про це під час брифінгу заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, повідомляє агентство «Укрінформ».

Вони вбили декількох працівників, які навчаються роками, десятками років, які контролюють безпеку, — наголосив Арахамія.

Ми вчора з ночі, з третьої ночі, коли почалася атака на ці об'єкти, доносили до всього міжнародного світу, що ми не можемо взагалі і вважаємо, що навіть Росія не може гарантувати, що зараз в голові у чеченських бойовиків, — додав він. — Вони можуть шантажувати потім і Росію, говорити, давайте незалежність Чечні, чи щось таке.

За словами Арахамії, фактично терористичне угруповання захопило ядерні об'єкти. Це треба доносити до іноземних ЗМІ, щоб всі об'єдналися і в цьому питанні.

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Нагадаємо, російські війська сьогодні, 4 березня, захопили майданчик Запорізької АЕС.

Джерело: «Укрінформ»