Захоплена російська техніка, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n167933-zahoplenu-tehniku-yaka-poslujyt-proty-rosiyi-pokazaly-v-genshtabi-foto.html

Ракурс

Генштаб Збройних сил України продемонстрував техніку, захоплену в російських окупантів.

Відповідні фото опубліковані на сторінці Генштабу в соціальній мережі Фейсбук.

Трофеї нашої піхоти послужать для #stoprussia, — зазначається в повідомленні.

Варто додати, що міністр оборони України Олексій Резніков сьогодні, 4 березня, заявив, що до ЗСУ як трофеї за час масштабної агресії Росії поступило чи не більше танків та бронемашин, ніж останні вісім років надходило від українського оборонно-промислового комплексу.

Наші захисники захопили кілька машин зі снарядами до РСЗВ, якими російські воєнні злочинці обстрілюють наші мирні міста. Усі ці снаряди «повернуться» ворогу, — наголосив він.

За словами Резнікова, знищену російську бронетехніку «вже доводиться вимірювати не одиницями, а батальйонами та бригадами».

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