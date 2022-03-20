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Ракурс
Загарбники намагаються примусити до колабораціонізму місцевих жителів, фото: «Фокус»

На Херсонщині окупанти створюють гуманітарну кризу, щоб контролювати населення

20 бер 2022, 08:55
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Російські загарбники у Херсонській області намагаються примусити місцеве населення до колабораціонізму.

Для цього окупанти свідомо створюють умови для гуманітарної кризи на тимчасово зайнятих територіях. Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України.

Так, 19 березня загарбники безпричинно не пропустили гуманітарний конвой із 14 вантажівок з продуктами харчування та медикаментами першої необхідності, спрямований до Херсонської області з міста Апостолове Дніпропетровської області.



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При цьому загарбники поширюють листівки з пропозиціями звернутися до окупаційної адміністрації. Громадянам обіцяють скасування кредитних боргів, а місцевим підприємцям — преференції у веденні бізнесу, — зазначається в повідомленні.

Крім того, окупанти терористичними методами насаджують жорсткий адміністративно-поліцейський режим на зайнятих територіях.

Джерело: Ракурс


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