Захватчики пытаются принудить к коллаборационизму местных жителей, фото: «Фокус»

https://racurs.ua/n168623-na-hersonschine-rossiya-sozdaet-gumanitarnyy-krizis-chtoby-kontrolirovat-jiteley.html

Ракурс

Російські загарбники у Херсонській області намагаються примусити місцеве населення до колабораціонізму.

Для цього окупанти свідомо створюють умови для гуманітарної кризи на тимчасово зайнятих територіях. Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України.

Так, 19 березня загарбники безпричинно не пропустили гуманітарний конвой із 14 вантажівок з продуктами харчування та медикаментами першої необхідності, спрямований до Херсонської області з міста Апостолове Дніпропетровської області.

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При цьому загарбники поширюють листівки з пропозиціями звернутися до окупаційної адміністрації. Громадянам обіцяють скасування кредитних боргів, а місцевим підприємцям — преференції у веденні бізнесу, — зазначається в повідомленні.

Крім того, окупанти терористичними методами насаджують жорсткий адміністративно-поліцейський режим на зайнятих територіях.