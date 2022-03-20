СНБО поддержал приостановку деятельности ОПЗЖ, фото: «Твоє місто»

https://racurs.ua/n168622-snbo-priostanavlivaet-deyatelnost-ryada-politicheskih-partiy-detali.html

Ракурс

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) ухвалила рішення на час воєнного стану призупинити діяльність в Україні низки політичних структур, які мають зв’язок з країною-агресором.

Про це сьогодні, 20 березня, у новому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, йдеться про такі політсили:

«Опозиційна платформа — За життя»;

«Партія Шарія»;

«Наші»;

«Опозиційний блок»;

«Ліва опозиція»;

«Союз лівих сил»;

«Держава»;

«Прогресивна соціалістична партія України»;

«Соціалістична партія України»;

партія «Соціалісти»;

«Блок Володимира Сальдо».

Будь-яка активність політиків, спрямована на розкол чи на колаборацію, не матиме успіху. Але отримає жорстку відповідь, — наголосив Зеленський. — І тому РНБО вирішила: враховуючи повномасштабну війну, розвʼязану російською федерацією, та звʼязки деяких політичних структур з цією державою, призупиняється будь-яка діяльність низки політичних партій на час воєнного стану.



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Зазначається, що Мін’юст отримав доручення невідкладно «вжити в установленому порядку вичерпних заходів щодо заборони діяльності зазначених політичних партій».

Нагадаємо, Личаківський райсуд Львова нещодавно дозволив заарештувати підозрюваного у держзраді народного депутата із фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука.