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СНБО поддержал приостановку деятельности ОПЗЖ, фото: «Твоє місто»
СНБО приостанавливает деятельность ряда политических партий — деталиhttps://racurs.ua/n168622-snbo-priostanavlivaet-deyatelnost-ryada-politicheskih-partiy-detali.htmlРакурс
Рада національної безпеки та оборони (РНБО) ухвалила рішення на час воєнного стану призупинити діяльність в Україні низки політичних структур, які мають зв’язок з країною-агресором.
Про це сьогодні, 20 березня, у новому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, йдеться про такі політсили:
- «Опозиційна платформа — За життя»;
- «Партія Шарія»;
- «Наші»;
- «Опозиційний блок»;
- «Ліва опозиція»;
- «Союз лівих сил»;
- «Держава»;
- «Прогресивна соціалістична партія України»;
- «Соціалістична партія України»;
- партія «Соціалісти»;
- «Блок Володимира Сальдо».
Будь-яка активність політиків, спрямована на розкол чи на колаборацію, не матиме успіху. Але отримає жорстку відповідь, — наголосив Зеленський. — І тому РНБО вирішила: враховуючи повномасштабну війну, розвʼязану російською федерацією, та звʼязки деяких політичних структур з цією державою, призупиняється будь-яка діяльність низки політичних партій на час воєнного стану..
Зазначається, що Мін’юст отримав доручення невідкладно «вжити в установленому порядку вичерпних заходів щодо заборони діяльності зазначених політичних партій».
Нагадаємо, Личаківський райсуд Львова нещодавно дозволив заарештувати підозрюваного у держзраді народного депутата із фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука.