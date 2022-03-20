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Ракурс
РНБО підтримала призупинку діяльності ОПЗЖ, фото: «Твоє місто»

РНБО призупиняє діяльність низки політичних партій — деталі

20 бер 2022, 08:22
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Рада національної безпеки та оборони (РНБО) ухвалила рішення на час воєнного стану призупинити діяльність в Україні низки політичних структур, які мають зв’язок з країною-агресором.

Про це сьогодні, 20 березня, у новому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, йдеться про такі політсили:

  • «Опозиційна платформа — За життя»;
  • «Партія Шарія»;
  • «Наші»;
  • «Опозиційний блок»;
  • «Ліва опозиція»;
  • «Союз лівих сил»;
  • «Держава»;
  • «Прогресивна соціалістична партія України»;
  • «Соціалістична партія України»;
  • партія «Соціалісти»;
  • «Блок Володимира Сальдо».

Будь-яка активність політиків, спрямована на розкол чи на колаборацію, не матиме успіху. Але отримає жорстку відповідь, — наголосив Зеленський. — І тому РНБО вирішила: враховуючи повномасштабну війну, розвʼязану російською федерацією, та звʼязки деяких політичних структур з цією державою, призупиняється будь-яка діяльність низки політичних партій на час воєнного стану.



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Зазначається, що Мін’юст отримав доручення невідкладно «вжити в установленому порядку вичерпних заходів щодо заборони діяльності зазначених політичних партій».

Нагадаємо, Личаківський райсуд Львова нещодавно дозволив заарештувати підозрюваного у держзраді народного депутата із фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Джерело: Ракурс


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