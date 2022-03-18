Арестовать Медведчука разрешил суд

Виктор Медведчук, фото: ГБР

https://racurs.ua/n168579-arestovat-medvedchuka-razreshil-sud.html

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Личаківський райсуд Львова обрав підозрюваному у держзраді народному депутату із фракції ОПЗЖ Віктору Медведчуку, який зник з помешкання, де мав перебувати під домашнім арештом, запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Про це сьогодні, 18 березня, повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Наразі місце перебування Медведчука встановлюється.

Зазначається, що раніше також були вжиті заходи щодо міжнародного розшуку Медведчука.

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Нагадаємо, наприкінці лютого, невдовзі після початку масштабного російського нападу, стало відомо, що поліція не виявила Медведчука за адресою, де він мав перебувати під домашнім арештом.