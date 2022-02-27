Виктор Медведчук, фото: ОПЗЖ

https://racurs.ua/n167670-medvedchuk-sbejal-iz-pod-domashnego-aresta-smi.html

Ракурс

Віктор Медведчук, обвинувачуваний у держзраді голова політради «Опозиційної платформи — За життя» Віктор Медведчук, ймовірно, втік з-під домашнього арешту.

Про це повідомляє видання «Дзеркало тижня» з посиланням на джерела в Офісі генпрокурора.

За словами джерел видання, вчора, 26 лютого, Генпрокуратура доручила Нацполіції перевірити наявність Медведчука за адресою, де він, згідно з обраним судом запобіжним заходом, мав перебувати під домашнім арештом.

Зазначається, що здійснена поліцією перевірка показала відсутність Медведчука на місці.

Офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.

Інформація про те, що Медведчук може втекти, з’явилася 21 лютого, коли до будинку політика під’їхали кілька автомобілів і бусів, у які почали вантажити майно. Тоді правоохоронці швидко прибули, заблокували прилеглі вулиці та почали обшукувати автомобілі.

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Нагадаємо, 10 січня Печерський райсуд Києва ще на два місяці продовжив термін дії запобіжного заходу Медведчуку.

Джерело: «Дзеркало тижня»