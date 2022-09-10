Более 380 детей в Украине стали жертвами российского вторжения

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В Україні вже щонайменшу 1 тис. 1129 дітей постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

З них 383 дитини загинули та понад 746 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це сьогодні, 10 вересня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ще 236 дітей вважаються зниклими, а 7 тис. 420 — депортованими.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 389;

Харківській області — 209;

Київській області — 116;

Миколаївській області — 72;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 61;

Херсонській області — 55;

Запорізькій області — 46;

Дніпропетровській області — 26.

Зокрема, вчора, 9 вересня, внаслідок влаштованого рашистами обстрілу Харкова поранено трьох дітей віком від 3 до 15 років.

Зазначається, що через російські бомбардування та обстріли пошкоджено вже 2 тис. 480 закладів освіти, з них 289 зруйновані повністю.