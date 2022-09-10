Более 1,1 тыс. детей пострадали в результате российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n174612-bolee-1-1-tys-detey-postradali-v-rezultate-rossiyskogo-vtorjeniya-infografika.htmlРакурс
В Україні вже щонайменшу 1 тис. 1129 дітей постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення.
З них 383 дитини загинули та понад 746 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це сьогодні, 10 вересня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ще 236 дітей вважаються зниклими, а 7 тис. 420 — депортованими.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 389;
- Харківській області — 209;
- Київській області — 116;
- Миколаївській області — 72;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 61;
- Херсонській області — 55;
- Запорізькій області — 46;
- Дніпропетровській області — 26.
Зокрема, вчора, 9 вересня, внаслідок влаштованого рашистами обстрілу Харкова поранено трьох дітей віком від 3 до 15 років.
Зазначається, що через російські бомбардування та обстріли пошкоджено вже 2 тис. 480 закладів освіти, з них 289 зруйновані повністю.