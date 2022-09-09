Рашисты обстреляли центр Харькова — горит детсад

Россияне снова обстреляли Харьков, фото: УНН

https://racurs.ua/n174594-rashisty-obstrelyali-centr-harkova-gorit-detsad.html

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Росіяни сьогодні, 9 вересня, близько 14.15 здійснили новий обстріл Харкова — вдарили по Шевченківському району міста.

Обстріл відбувся з реактивних систем залпового вогню. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Є попадання до приватних будинків, у деяких із них пожежі. Також прильоти до дитячого будинку творчості та школи, в об'єкт спортивної інфраструктури. Горить дитячий садок у центральній частині міста, — зазначив Терехов.

Також мер Харкова повідомляв про пожежу на одній із АЗС.

За його словами, наразі відомо про десятьох поранених внаслідок обстрілу, троє з них — діти.

Нагадаємо, в ніч на 9 вересня рашисти здійснили низку обстрілів Харківщини, зокрема і з ракет С-300.