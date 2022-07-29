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Ракурс
Група спротиву «Немізіда» завадила рашистам вкрасти зерно, фото: Петро Андрющенко

У Маріуполі партизани підпалили зерно, яке планували вкрасти рашисти (ФОТО)

29 лип 2022, 20:02
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Біля окупованого рашистами Маріуполя група спротиву «Немізіда» підпалила поля з зерном, яке рашисти планували вкрасти.





Про це сьогодні, 29 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідні фото.

Набагато менше українського зерна вдасться вкрасти з полей біля Маріуполя. Красиво палає в бік Новоазовська-Донецька. А поруч — фортифікації, склади техники з БК та минні поля, яки з переляку понаробила мраZота, — наголосив Андрющенко.

Не потушити — не вкрасти. Маємо надію, що вогонь перекинеться на базу мразот і буде прекрасна бавовна, — додав він, опублікувавши фото масштабної пожежі, яку, зокрема, можна побачити і з розташованого за 15 км від Маріуполя села Безимяне.

Група спротиву «Немізіда» завадила рашистам вкрасти зерно, фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, за інформацією Андрющенка, рашисти планують перейменувати Маріуполь.

Джерело: Ракурс


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