Группа сопротивления «Немизида» помешала рашистам украсть зерно, фото: Петр Андрющенко

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Ракурс

Біля окупованого рашистами Маріуполя група спротиву «Немізіда» підпалила поля з зерном, яке рашисти планували вкрасти.

Про це сьогодні, 29 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідні фото.

Набагато менше українського зерна вдасться вкрасти з полей біля Маріуполя. Красиво палає в бік Новоазовська-Донецька. А поруч — фортифікації, склади техники з БК та минні поля, яки з переляку понаробила мраZота, — наголосив Андрющенко.

Не потушити — не вкрасти. Маємо надію, що вогонь перекинеться на базу мразот і буде прекрасна бавовна, — додав він, опублікувавши фото масштабної пожежі, яку, зокрема, можна побачити і з розташованого за 15 км від Маріуполя села Безимяне.

Нагадаємо, за інформацією Андрющенка, рашисти планують перейменувати Маріуполь.