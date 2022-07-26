Оккупанты запланировали переименование Мариуполя. Фото: Ведомости

https://racurs.ua/n173072-pereimenovat-ukrainskiy-mariupol-zaplanirovali-okkupanty.html

Ракурс

Маріуполь у Донецькій області можуть перейменувати російські окупанти, які зараз контролюють місто.

.

Загарбники вже поширюють інформацію про можливе перейменування Маріуполя разом з проведенням так званого референдуму. Про це 26 липня повідомили, що радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram та Маріупольська міська рада.

В інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістана Василь Туряница сказав, що разом з псевдореферендум розглядають питання перейменування Маріуполь у Жданов. Логічно, чого там, — зазначив Андрющенко.

У міській раді підтвердили, що росіяни розглядають варіант перейменування Маріуполя у Жданов.

Нагадаємо, Служба безпеки України розкрила плани російської федерації щодо проведення незаконного референдуму в окупованих регіонах. Країна-агресор планує використати проросійську організацію «Донецька республіка» для проведення цього «референдуму». Також ворог хоче планують задіяти пропагандистські ЗМІ, щоб охопити своєю пропагандою понад 50 млн глядачів з росії та сходу України.