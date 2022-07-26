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Ракурс
В Мариуполе предлагают людям речную воду под видом питьевой. Фото: novyny.live

Оккупанты в Мариуполе предлагают людям речную воду под видом питьевой

26 июл 2022, 11:20
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Гуманітарна криза в Маріуполі триває, бо в окупованому місті великі проблеми із водопостачанням.



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Загарбник набирають воду з відкритих водойм і позиціонують її як питну та очищену. Таким чином вони створюють загрозу виникнення інфекційних хвороб, зокрема дизентерії. Про це повідомляється в Telegram радника маріупольського міського голови Петра Андрющенка.

За словами посадовця, результати дослідження показали, що рідина має у своєму складі каліформи. Виявляються, що набрана у річці Кальчик вода змішана з фекальною речовиною.

Така вода є загрозою та передумовою виникнення інфекційних хвороб, зокрема дизентерії, — йдеться в дописі.

Андрющенко переконує, що цю воду пити не можна.

У Маріуполі пропонують людям річкову воду під виглядом питної. Документ: Петро Андрющенко

Нагадаємо, на початку липня так звана влада окупованого Маріуполя визнала, що відновлення водопостачання у місті неможливе через пошкодження водоводу. Більшість комунікацій просто неможливо відновити, а будівництво нових потребує років.

Источник: Ракурс


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