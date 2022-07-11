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Оккупанты заставляют жителей Мариуполя разбирать завалы за еду и воду. Фото:

Мариупольцев оккупанты заставляют разбирать завалы за еду и воду (ВИДЕО)

11 июл 2022, 12:49
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Російські окупанти змушують цивільних у Маріуполі важко працювати за харчі.



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За їжу і воду мешканці розбомбленого росією міста розбирають завали та прибирають вулиці. Хоча раніше загарбники сипали обіцянками про часткові виплати. Про це 11 липня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Тарілка каші та пляшка води — єдина гарантована оплата важкої праці на спеці, — зазначив радник.

У мерії зазначили, що окупаційній владі Маріуполя виділили грошей на оплату 900 робочих на завалах з розрахунку 12 тис. рублів (приблизно 6 тис. грн. за реальним курсом) на місяць. А по факту окупанти задіяли втричі-вчетверо більше цивільних в роботах, щоб створити картинку для кураторів з росії щодо власної здатності керувати містом. А сама ж «адміністрація» міста краде не лише гроші для виплат робочим, але й гуманітарну допомогу та пальне.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі російські військові та колаборанти крадуть вцілілі автомобілі. Машини зникають не тільки вдень, але й вночі — під час комендантської години. До того ж грабіжники часто використовують евакуатори.

Источник: Ракурс


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