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Ракурс
В окупованому Маріуполі росіяни та колаборанти крадуть вцілілі автомобілі

В окупованому Маріуполі росіяни та колаборанти крадуть вцілілі автомобілі

9 лип 2022, 14:02
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В окупованому Маріуполі російські військові та колаборанти крадуть вцілілі автомобілі.



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Про це 9 липня повідомляє українська розвідка — ГУР Міноборони.

Машини зникають не тільки вдень, але й вночі — під час комендантської години. До того ж грабіжники часто використовують евакуатори.

З цього зрозуміло, що грабунком займаються безпосередньо представники окупаційної адміністрації та повʼязані з нею місцеві колаборанти, — зазначає розвідка.

Нерідко власники викрадених автівок знаходять їх у бойовиків так званої «міліції днр».

Машини крадуть як з відкритих майданчиків чи стоянок, так і з закритих гаражних кооперативів, які уціліли. При цьому вартість машини не має значення: зникають машини представницького класу і дешеві моделі такі як ЗАЗ чи GEELY.

Розвідка пише, що заяву про викрадення можна подати у «військову комендатуру» Маріуполя, але на неофіційному рівні її представники заявляють, що шукати автомобілі треба самостійно.

«Ракурс» повідомляв, що російські окупанти полюють в Україні на шкарпетки військових ЗСУ, оскільки вони набагато якісніші, ніж їхні.

Джерело: Ракурс


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