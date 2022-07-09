В окупованому Маріуполі росіяни та колаборанти крадуть вцілілі автомобілі

https://racurs.ua/ua/n172512-v-okupovanomu-mariupoli-rosiyany-ta-kolaboranty-kradut-vcilili-avtomobili.html

Ракурс

В окупованому Маріуполі російські військові та колаборанти крадуть вцілілі автомобілі.

.

Про це 9 липня повідомляє українська розвідка — ГУР Міноборони.

Машини зникають не тільки вдень, але й вночі — під час комендантської години. До того ж грабіжники часто використовують евакуатори.

З цього зрозуміло, що грабунком займаються безпосередньо представники окупаційної адміністрації та повʼязані з нею місцеві колаборанти, — зазначає розвідка.

Нерідко власники викрадених автівок знаходять їх у бойовиків так званої «міліції днр».