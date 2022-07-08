"Друга армія світу" полює за шкарпетками військових ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n172482-druga-armiya-svitu-poluie-za-shkarpetkamy-viyskovyh-zsu-audio.html

Ракурс

Окупанти «полюють» за шкарпетками, які видають військовим підрозділів Збройних сил України.

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Один з російських контрактників у розмові з дружиною зізнався, що російськими шкарпетками можна хіба підлоги мити.

Відповідний діалог чути в одному з останніх перехоплень СБУ, які опублікувала спецслужба.

У меня дох*рища украинских носков, и я понимаю… какие они пиз*атые. Наши уставные носки… ими я не знаю че… полы мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей… вот у них такие выдают, — каже окупант.

Також він вихваляється американським камуфляжем, який теж поцупив в українців. Окупант виявив, що ця амуніція не горить.

У розмові росіянин запевняє, що справа не у виробнику, бо не менш якісне і те, що виробляється для війська в Україні.