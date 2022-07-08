«Вторая армия мира» охотится за носками военных ВСУ (АУДИО)https://racurs.ua/n172482-vtoraya-armiya-mira-ohotitsya-za-noskami-voennyh-vsu-audio.htmlРакурс
Окупанти «полюють» за шкарпетками, які видають військовим підрозділів Збройних сил України.
Один з російських контрактників у розмові з дружиною зізнався, що російськими шкарпетками можна хіба підлоги мити.
Відповідний діалог чути в одному з останніх перехоплень СБУ, які опублікувала спецслужба.
У меня дох*рища украинских носков, и я понимаю… какие они пиз*атые. Наши уставные носки… ими я не знаю че… полы мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей… вот у них такие выдают, — каже окупант.
Також він вихваляється американським камуфляжем, який теж поцупив в українців. Окупант виявив, що ця амуніція не горить.
У розмові росіянин запевняє, що справа не у виробнику, бо не менш якісне і те, що виробляється для війська в Україні.
Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так, — чути у перехопленій розмові.