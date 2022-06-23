Оккупант хвастается о мародерстве в Украине. Фото: argumentua.com

https://racurs.ua/n172001-rossiyskiy-okkupant-rasskazal-o-maroderstve-v-ukraine-audio.html

Ракурс

Російські солдати не лише цинічно мародерять в Україні, а ще вихваляються про це своїм співвітчизникам.

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Один із загарбників розповів подрузі, що краде у мирних українців не лише техніку та гаджети, але й столові прибори. Перехоплену розмову ворога опублікувало Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

Окупант хвалиться, що любить красти у цивільних. Інші солдати в підрозділі соромляться бути мародерами, тому відправляють його. А йому це до вподоби. Розповідає, що просто ходить по будинках і відбирає у людей все, що сподобалося. Погрожує цивільним розстрілом.

У них ще совісті не вистачає у кого-небудь щось забрати. Мене відправляють… Ложки також забираю. А ось машина. Ключі є? Я там просто до будинку підхожу, стукаю. Є хто? Я зараз стріляти почну, — каже агресор.

Загарбник радіє, що вкрав смартфон Huawei. Планує, що йому ще більше вдасться намародерити смартфонів. Каже, що «увійшов у смак», так йому сподобалося грабувати.

Нагадаємо, російські військові розібрали та викрали найбільшу сонячну станцію в Україні СЕС Тоkmak Solar Energy, яка розташовувалася у Запорізькій області. Електростанція займала площу в 96 га, а її потужність становила 50 МВт.