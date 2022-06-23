Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські мародери розібрали та викрали найбільшу сонячну станцію в Україні
Російські мародери розібрали та викрали найбільшу сонячну станцію в Україніhttps://racurs.ua/ua/n171988-rosiyski-marodery-rozibraly-ta-vykraly-naybilshu-sonyachnu-stanciu-v-ukrayini.htmlРакурс
Російські мародери розібрали та викрали найбільшу сонячну станцію в Україні — СЕС Тоkmak Solar Energy у Запорізькій області.
.
Про це повідомляють українські ЗМІ із посиланням на місцевих мешканців.
За словами місцевих, росіяни протягом тривалого часу розбирали, пакували та вивозили сонячні панелі. Це була найбільша сонячна електростанція в Україні, яка займала 96 гектарів — це приблизно 100 футбольних полів. Потужність станції становила 50 МВт.
Власники цього підприємства — місцеві депутати від партії ОПЗЖ Руслан Божко та Олександр Рєпкін.
Читайте також
Мародери рф відправили з Маріуполя вже третє судно з українським металом (ВІДЕО)
Імовірність прориву ППО Києва у разі масованого ракетного удару існує - військові
Тримаємо Сєвєр! росія кинула на місто всі сили та засоби, тривають вирішальні бої (ВІДЕО)
Блокада Калінінграда — США нагадали росіянам про п’яту статтю договору НАТО
Ліквідація партизанами Херсонщини депутата-зрадника Ковальова — що відомо
Загрузка...