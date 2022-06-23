Українці за добу зібрали кошти на два "Байрактари"

https://racurs.ua/ua/n171987-ukrayinci-za-dobu-zibraly-koshty-na-dva-bayraktary.html

Ракурс

За добу українці надонатили волонтеру Сергію Притулі на два ударні безпілотники Bayraktar TB2.

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Притула разом із блогером Ігорем Лаченковим оголосили збір коштів на три Bayraktar для ЗСУ, поставивши амбітну ціль — зібрати 500 млн грн за тиждень. За добу вдалося зібрати 366 млн.

Тим часом збір на третій «літачок» продовжується.

Раніше подібний збір коштів організували в Литві. Туреччина тоді вирішила подарувати Литві «Байрактар» для українських військових, на який литовці зібрали 5 млн євро.

А в чому проблема взяти і скинутися українцям на три «Байрактари», як це зробили литовці для потреб ЗСУ, — написав Притула.

До збору коштів на «Байрактари» приєднався й гравець англійського футбольного клубу Manchester City і збірної України Олександр Зінченко.