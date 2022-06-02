Зброя для України - переговори Залужного з Пентагоном, ракети від Швеції і "Байрактар" від турків

https://racurs.ua/ua/n171284-zbroya-dlya-ukrayiny-peregovory-zalujnogo-z-pentagonom-rakety-vid-shveciyi-i-bayraktar-vid.html

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Антипутінська коаліція продовжує постачати Україні зброю.

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Голова Офісу президента Андрій Єрмак та головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 2 червня обговорили новий пакет військової допомоги з радником президента США з національної безпеки Джейкобом Салліваном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Ми обговорили новий пакет військової допомоги США для України, який включає РСЗВ HIMARS та боєприпаси, гелікоптери Мі-17, ракети Javelin, тактичні машини, РЛС та інші боєприпаси, — написав Єрмак у Твіттер.

Міністр закордонних справ Швеції Анна Лінд повідомила сьогодні, що її країна передасть Україні нову допомогу на 95 млн євро. До неї увійдуть протикорабельні ракети, протитанкова і стрілецька зброя. Також Україна отримає фінансову допомогу.

Тим часом Туреччина вирішила подарувати Литві «Байрактар» для українських військових, на який литовці зібрали 5 млн євро. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Це дивовижно! На зібрані гроші ми придбаємо необхідні боєприпаси для «Байрактару», а решта грошей також підуть на підтримку України. Дякую, Türkiye, — написав він він у Твіттер.

Такий крок підтвердили також у турецькій компанії Baykar, яка виробляє ударні дрони.

Народ Литви з честю зібрав кошти, щоб купити для України Bayraktar TB2. Дізнавшись про це, Baykar подарує Литві Bayraktar TB2 і просить ці кошти передати Україні на гуманітарну допомогу, — зазначили у компанії.

Литовський ведучий Андрюс Тапінас у прямому ефірі ініціював збір коштів на «Байрактар» для української армії. За три дні литовці зібрали потрібну суму.

Раніше США узгодили новий пакет військової допомоги на $700 мільйонів, завдяки якому ЗСУ отримають вертольоти Мі-17, високомобільні артилерійські реактивні системи HIMARS та ще низку видів озброєння.

Олаф Шольц заявив, що уряд Німеччини поставить до України сучасні системи ППО IRIS-T SL.