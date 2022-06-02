Нацбанк України підвищив облікову ставку з 10% до 25%

НБУ підвищив облікову ставку з 10% до 25%. Фото: dtkt.ua

https://racurs.ua/ua/n171283-nacbank-ukrayiny-pidvyschyv-oblikovu-stavku-z-10-do-25.html

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Облікова ставка в Україні вперше підвищена з початку повномасштабного вторгнення росії.

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Національний банк України прийняв рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% з 3 червня 2022 року. Фінансовий регулятор повернувся до активної процентної політики. Про це глава НБУ Кирило Шевченко заявив на брифінгу, який транслювався на YouTube.

За його словами, Нацбанк підвищенням облікової ставки та іншими заходами хоче захистити гривневі заощадження українців, збільшити привабливість таких активів та знизити тиск на валютному ринку.

Шевченко упевнений, що такі рішення посилять спроможності НБУ забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляційні процеси під час війни.

Очільник Національного банку додав, що з початку повномасштабного російського вторгнення регулятор утримувався від ухвалення рішень щодо облікової ставки. Це було виправдано, оскільки в умовах психологічного шоку зміна облікової ставки не мала б достатнього впливу для стабілізації очікувань та для накопичення й утримання гривневих активів.

Водночас поступова адаптація економіки України та заміщення психологічного шоку економічною логікою ухвалення рішень бізнесом та населенням вимагають зміни підходів до монетарної політики, — зазначив Шевченко.

Нагадаємо, 21 травня НБУ дозволив банкам встановлювати вільний курс валюти для безготівкового обміну за картковими рахунками. Банки отримали право відхилятися більш ніж на 10% від офіційного курсу, щоб визначати за яким курсом рахувати зняття грошей з карток за кордоном або оплату послуг через картки у валюті.