Стала відома точна кількість окупованих міст та сіл України. Фото: 24 канал

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Ракурс

Країна-агресор росія з початку 24 лютого тимчасово захопила понад 3 тис. українських населених пунктів.

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Збройні сили України звільнити від ворога вже більше тисячі сіл, міст та містечок. Про це 2 червня заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до народу й політиків Люксембургу.

За словами українського лідера, з початку вторгнення армія рф окупувала 3 тис. 620 населених пунктів України, але оборонці вже звільнили 1 тис. 17 міст та сіл. Військовим залишилося вибити ворога ще з 2 тис. 603 населених пунктів.

Зеленський відзначив, що станом на 2 червня під контролем армії агресора перебуває близько 20% території України, а це майже 125 тис. кв. км. Це більше ніж території разом узятих Бельгії, Нідерландів та Люксембургу.

Також окупанти забруднили мінами та снарядами, які не розірвалися, майже 300 тис. кв. км. Змушені були виїхати за кордон понад 5 млн українців, а майже 12 млн громадян стали внутрішніми переселенцями.

Нагадаємо, 1 червня голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявив, що на півночі регіону підрозділи української армії звільнили від окупантів понад 20 населених пунктів. Збройні сили України продовжують рухатися далі на південь.