Українська армія звільнила від ворога понад 20 населених пунктів Херсонщиниhttps://racurs.ua/ua/n171265-ukrayinska-armiya-zvilnyla-vid-voroga-ponad-20-naselenyh-punktiv-hersonschyny.htmlРакурс
Херсонська область за допомогою Збройних сил України потроху очищається від російських загарбників.
На півночі регіону підрозділи української армії звільнили від окупантів понад 20 населених пунктів. Про це глава Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута 1 червня заявив в ефірі національного телемарафону.
З боку Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів, — зазначив він.
Також голова ОВА додав, що захоплену територію області залишили близько половини населення. Збройні сили України продовжують рухатися далі на південь.
Нагадаємо, у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 1 червня повідомлялося, що на Південнобузькому напрямку російські війська збільшили інтенсивність обстрілів із мінометів та ствольної артилерії в районах Снігурівки, Високопілля і Золотої Балки. Армія РФ цинічно продовжує обстрілювати об'єкти житлові квартали Миколаєва.