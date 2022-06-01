Від окупантів звільнили понад 20 населених пунктів Херсонщини. Фото:

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Херсонська область за допомогою Збройних сил України потроху очищається від російських загарбників.

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На півночі регіону підрозділи української армії звільнили від окупантів понад 20 населених пунктів. Про це глава Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута 1 червня заявив в ефірі національного телемарафону.

З боку Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів, — зазначив він.

Також голова ОВА додав, що захоплену територію області залишили близько половини населення. Збройні сили України продовжують рухатися далі на південь.

Нагадаємо, у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 1 червня повідомлялося, що на Південнобузькому напрямку російські війська збільшили інтенсивність обстрілів із мінометів та ствольної артилерії в районах Снігурівки, Високопілля і Золотої Балки. Армія РФ цинічно продовжує обстрілювати об'єкти житлові квартали Миколаєва.