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От оккупантов освободили более 20 населенных пунктов Херсонщины. Фото:

Украинская армия освободила от врага более 20 населенных пунктов Херсонщины

1 июн 2022, 21:18
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Херсонська область за допомогою Збройних сил України потроху очищається від російських загарбників.



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На півночі регіону підрозділи української армії звільнили від окупантів понад 20 населених пунктів. Про це глава Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута 1 червня заявив в ефірі національного телемарафону.

З боку Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів, — зазначив він.

Також голова ОВА додав, що захоплену територію області залишили близько половини населення. Збройні сили України продовжують рухатися далі на південь.

Нагадаємо, у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 1 червня повідомлялося, що на Південнобузькому напрямку російські війська збільшили інтенсивність обстрілів із мінометів та ствольної артилерії в районах Снігурівки, Високопілля і Золотої Балки. Армія РФ цинічно продовжує обстрілювати об'єкти житлові квартали Миколаєва.

Источник: Ракурс


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