Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті й у Сєвєродонецьку

Війна в Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n171262-genshtab-zsu-povidomyv-pro-sytuaciu-na-fronti-y-u-sievierodonecku.html

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Нову інформацію з фронту станом на вечір 1 червня повідомили українські військові.

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На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, але продовжував утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи російської армії. Окупанти обстріляли з Курської області позиції українських захисників у районах Білопілля та Стукалівки Сумської області. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Харківському напрямку окупанти зосередилися на утриманні захоплених територій, намагаються стримувати просування української армії. Ворог обстрілює підрозділи українських захисників зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Руські Тишки, Золочів та Дергачі.

На Слов’янському напрямку підрозділи ЗСУ потрапили під обстріл російської артилерії в районах Святогірська та Рідного. Окупанти спробували наступати в напрямку Довгенького та Дібрівного, але відійшли після втрат.

Авіація ворога завдавала ударів по позиціях української армії в районах Авдіївки, Нью-Йорка, Новоселівки, Щербаків, поблизу Роти, Покровського та Новоселівки на Донецькому напрямку.

Тривають вуличні бої в Сєвєродонецьку. Тут росіяни мають частковий успіх й встановили контроль над східною частиною міста. Безуспішно загарбники спробували штурмувати Комишуваху на Бахмутському напрямку.

У Генштабі зазначають, що на Південнобузькому напрямку росія збільшила інтенсивність обстрілів із мінометів та ствольної артилерії в районах Снігурівки, Високопілля і Золотої Балки. Ворог цинічно продовжує обстрілювати об'єкти цивільної інфраструктури та житлові квартали Миколаєва.

Нагадаємо, 1 червня в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що концентрація на захопленні Сєвєродонецька та загалом Донбасу створює вразливі місця для росії у Херсонській області, де триває контрнаступ ЗСУ.