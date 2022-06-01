росія вдарила ракетами з «Торнадо» по Дніпропетровщині й обстріляла Очаків

рф вдарила ракетами з «Торнадо» по Дніпропетровщині. Фото:

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Російські війська 1 червня обстріляли Дніпропетровську область та місто Очаків в Миколаївській області.

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По Синельниківському району Дніпропетровщини російські війська випустили три ракети з реактивних систем залпового вогню «Торнадо». Інформацію щодо руйнувань та поранених уточнюють. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Очаків ворог обстріляв із реактивних систем залпового вогню «Град». Російські снаряди летіли з Кінбурнської коси.

Оперативне командування «Південь» у Facebook повідомило, що внаслідок обстрілу був зруйнований один приватний будинок. Також були пошкоджені портовий морський буксир та іноземне вантажне судно. На кораблі виникла пожежа, яку вже загасили. Попередньо встановлено, що одна особа дістала поранення.

Нагадаємо, 1 червня два російських реактивних літаки запустили шість ракет по Сумській області. Ракети вдарили по території Шалигінської громади Шосткинського району.