рф почала ремонтувати техніку на українських підприємствах. Фото:

https://racurs.ua/ua/n171263-okupanty-pochaly-remontuvaty-poshkodjenu-tehniku-na-ukrayinskyh-pidpryiemstvah.html

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Країна-агресор росія використовує українські підприємства на тимчасово окупованих територіях для ремонту військової техніки.

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Зокрема, окупанти почали відновлювати пошкоджену військову техніку в цехах Бериславського машинобудівного заводу в Херсонській області. Про це 1 червня йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Також повідомляється, що на всіх тимчасово окупованих територіях відсутній український мобільний зв’язок та інтернет, оскільки загарбники блокують мережу.

У Генштабі зазначили, що солдати рф продовжують обмежувати пересування українців, проводить фільтраційні заходи та поглиблює гуманітарну кризу. Крім того, окупанти грабують мирних жителів.

Нагадаємо, з початку травня окупаційні війська росії почали укріплювати свою оборону на захоплених територіях південних областей. Окупанти зводять відповідні інженерні спорудження, будують третю лінія оборони.