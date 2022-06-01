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рф начала ремонтировать технику на украинских предприятиях. Фото:

Оккупанты начали ремонтировать поврежденную технику на украинских предприятиях

1 июн 2022, 20:19
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Країна-агресор росія використовує українські підприємства на тимчасово окупованих територіях для ремонту військової техніки.



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Зокрема, окупанти почали відновлювати пошкоджену військову техніку в цехах Бериславського машинобудівного заводу в Херсонській області. Про це 1 червня йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Також повідомляється, що на всіх тимчасово окупованих територіях відсутній український мобільний зв’язок та інтернет, оскільки загарбники блокують мережу.

У Генштабі зазначили, що солдати рф продовжують обмежувати пересування українців, проводить фільтраційні заходи та поглиблює гуманітарну кризу. Крім того, окупанти грабують мирних жителів.

Нагадаємо, з початку травня окупаційні війська росії почали укріплювати свою оборону на захоплених територіях південних областей. Окупанти зводять відповідні інженерні спорудження, будують третю лінію оборони.

Источник: Ракурс


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