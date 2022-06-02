Генштаб ЗСУ повідомив останні новини з фронту. Фото:

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Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 99-ту добу.

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Ворог не проводив активних дій на Сіверському напрямку, але доукомплектовує свої підрозділи озброєнням та технікою. З території рф було завдано мінометних ударів по населених пунктах Середина-Буда, Прогрес Сумської області та Леонівка Чернігівської області. Про це 2 червня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

На Харківському напрямку росіяни намагаються утримати зайняті рубежі та обстріляли з артилерії позиції української армії в районах населених пунктів Михайлівка, Прудянка та Верхній Салтів.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Довгеньке, Курулька, Вірнопілля та Долина. На Донецькому напрямку противник продовжує накривати позиції ЗСУ вздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. На Лиманському напрямку армія рф намагалася вести штурм у напрямку Райгородока, але зазнала втрат та відійшла.

У Сєвєвродонецьку теж тривають бої. Росіяни намагалися штурмувати в напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка, але їм нічого не вдалося. Був ворожий штурм у Комишувасі, там ворог має частковий успіх, але бої тривають. ЗСУ відкинули ворога назад поблизу Нагірного та Білогорівки.

На Південнобузькому напрямку окупанти збільшили кількість обстрілів наших позицій. З мінометів та артилерії гатили по населених пунктах Шевченкове, Трудолюбівка, Луч, Степова Долина та Широке. Ворожі вертольоти Мі-24 завдали ударів у районах Новогригорівки та Олександрівки.

За минулу добу на Донбасі ЗСУ відбили 13 атак ворога, знищили два танки, шість артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та чотири ворожих автомобілі. Підрозділи протиповітряної оборони збили сім БПлА типу «Орлан-10».

У Генштабі додали, що росія почала задіювати навіть безпілотники МНС.

Нагадаємо, станом на 1 червня російські загарбники окупували 80% території Сєвєродонецька в Луганській області, але українські захисники здійснили низку контратак і захопили в полон шістьох російських бойовиків.