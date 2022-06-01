ЗСУ здійснили пробні контратаки й захопили полонених в Сєвєродонецьку. Фото: Сергій Гайдай

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Місто Сєвєродонецьк на Луганщині продовжує палати, в місті точаться вуличні бої.

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Російські загарбники окупували 80% території Сєвєродонецька, але українські захисники здійснили низку контратак і захопили в полон шістьох російських бойовиків. Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив 1 червня в ефірі національного телемарафону.

Навіть сьогодні наші хлопці здійснювали такі пробні контратаки, навіть на деяких вулицях відсунули трохи росіян на їхній бік. Захопили полонених — зараз подивимося, що вони розкажуть. Шестеро. Не ставте хрест на Сєвєродонецьку! За Сєвєродонецьк будуть битися до кінця! — зазначив він.

Гайдай додав, що російські загарбники війська мають намір після цього захопити Лисичанськ.

За його словами, зараз в усіх населених пунктах Луганської області небезпечно, бо всюди тривають обстріли з різного виду озброєння. Важкі бої з ворогом тривають в околицях Попасної. Попри це, адміністрація провозить гуманітарну допомогу в Гірську громаду й Лисичанськ, насамперед питну воду й установки фільтрування води.

Нагадаємо, 31 травня російські окупанти завдали авіаційного удару по Сєвєродонецьку та влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі. Мешканців області закликали не виходити з укриття та підготувати захисні маски для обличчя.