Україна отримає британські MLRS з дальністю пострілу близько 80 км

Реактивні системи залпового вогню М270. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n171272-ukrayina-otrymaie-brytanski-mlrs-z-dalnistu-postrilu-blyzko-80-km.html

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Британські ракетні системи залпового вогню MLRS будуть надходити Україні.

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що його Лондон планує надати Україні РСЗВ М270. Дальність пострілу цих систем становить майже 80 км. Питання надання ЗСУ високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS було погоджене зі США. Про це повідомляє телеканал CNN.

Велика Британія підтримує Україну і взяла на себе провідну роль у забезпеченні українських героїчних військ життєво важливою зброєю, необхідною для захисту їх країни, — зазначив британський міністр.

За словами Воллеса, високоздатні MLRS дозволять українській армії краще захистити себе від російської далекобійної артилерії, яка руйнує також українські міста.

Спершу бійці Збройних сил України пройдуть курс навчання, як правильно користуватись пусковими установками, аби максимально ефективно використовувати їх на полях бою.

Нагадаємо, 1 червня президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги Україні. ЗСУ, зокрема, отримають чотири реактивних системи HIMARS, чотири гелікоптери Мі-17, 1 тис. ракет до протитанкових систем Javelin та 15 тактичних машин.

Джерело: CNN